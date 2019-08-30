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В Донецкой области из окна выпали 7 детей
В прошлом году в Донецкой области произошло шесть трагических случаев, когда из-за халатности родителей дети выпадали из окон и получали травмы. Во всех случаях дети по мебели залезали на подоконник и выпадали из окна В 2017 году таких случаев было 7. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области, пишут Донецкие новости.
Там напоминают, что современное окно, даже в режиме проветривания, может быть смертельно опасным для ребенка.
Также полицейские советуют, как избежать беды:
не оставляйте детей наедине в комнате, если открыто окно;
не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;
Не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем в любое время года;
установите замки, блокирующие или фиксаторы, которые не позволят малышу открыть окно;
если есть возможность, установите на окна решетки.
«Уважаемые взрослые! Необходимо должным образом ухаживать за своими детьми. Не рассчитывать на прочность оконной москитной сетки. Вообще нельзя оставлять окна открытыми, если в доме есть маленький ребенок. И ни в коем случае не оставляйте малышей без присмотра. Такие несчастные случаи раз за разом доказывают: потеря бдительности всего на минуту может стоить слишком дорого», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Донецкая область, окна, дети
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