- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет09:10
- Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы08:51
- «Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО08:32
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ08:11
- Боевики "ДНР" в панике из-за огромных потерь: "ВСУ нас громят! Кто может, спасите наши души"07:28
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики
Правоохранители задержали мужчину, который является участником незаконного вооруженного формирования на Донбассе. Также он скрывался от суда за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области, передает segodnya.
Полицейские получили информацию, что 32-летний житель Мариуполя хочет покинуть город, чтобы не отбывать наказание за хранение наркотиков. Когда мужчину задержали, выяснилось, что он причастен к НВФ.
Задержанный рассказал, что в апреле 2014 года записался в ряды боевиков. Со спецсредствами наемник осуществлял пропускной режим в захваченное здание горсовета. Он проверял лиц по спискам, которые находились на блокпостах у здания, а также участвовал в митингах под флагами так называемой "Новороссии".
"После событий 9 мая 2014 года, когда террористы получили отпор во время атаки на городское управление милиции, боевик покинул ряды вооруженного формирования", – рассказывают правоохранители.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, наркотики, полиция, боевик, уголовное дело, задержание, ДНР, НВФ
- В Донецке боевик-наркоман бросался с лопатой на людей
- В Донецке задержан мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине
- "Экс-министр ДНР" Красильников арестован в Москве за мелкую кражу, боевику "светит" депортация в Украину
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста
- В Славянске задержали боевика "ДНР"
- В Мариуполе задержали наркокурьера
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет09:10
- Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы08:51
- «Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО08:32
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ08:11
- Боевики "ДНР" в панике из-за огромных потерь: "ВСУ нас громят! Кто может, спасите наши души"07:28
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину09:28
- НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет09:10
- В Одессе появится памятник Кисе Воробьянинову09:00
- Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы08:51
- «Шахтер» узнал свой календарь игр в Лиге чемпионов08:45
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар
- Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке