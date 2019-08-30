В ОРДО рассказали, когда повысят тарифы на ЖКХ еще раз

30.08.2019 17:56

Следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ в ОРДО произойдет только в случае увеличения зарплат и социальных выплат. Об этом заявил так называемый «и.о. руководителя республиканской службы по тарифам ДНР» Александр Алипов, пишет ДонПресс.

Так, представитель ОРДО отметил:

«В 2020 году тарифы на услуги водоснабжения, вывоз твердых бытовых отходов и услуги по содержанию придомовых территорий больше повышаться не будут. Если будет повышение пенсий и заработной платы в 2020 году, то будем рассматривать повышение тарифов других услуг».