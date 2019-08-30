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В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий
30.08.2019 11:41
На временно оккупированных территориях Донецкой области на немногих работающих шахтах не проводятся мероприятия по охране труда. В результате растет производственный травматизм.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне, 28 августа 2019 года, во временно оккупированном Шахтерске, на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий 1992 года рождения, пострадавший госпитализирован в ЦГБ г. Шахтерск.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Шахтерск, шахта, пострадавший, госпитализация, травматизм
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