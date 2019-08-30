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Житель Донецка рассказал, чем его разочаровал «ДонМак»
Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», побывал в ресторане быстрого питания «ДонМак» (действует на захваченных мощностях «Макдональса»). Своими впечатлениями дончанин поделился в соцсети, пишут Донецкие новости.
Житель Донецка отметил большое количество людей в ресторане. Он заказал фреш-бургер за 150 руб. (57 по местному курсу на 30.80.2019) и стандартную картошку фри.
Дончанину предложили покушать за столиком либо забрать еду с собой. «Стиг Барди» забрал приготовленное с собой, ждать пришлось недолго – пару минут.
В машине он распаковал еду. «Вот такая вот шайбочка стоит 150 руб. (57 грн – ред.). Не знаю, кто может этим наесться – может, ребенок. Был я в RedCups, бургер намного больше и цена у него, по-моему, 250 руб. (95 грн – ред.). Не знаю, стоит, не стоит», – сказал он.
«Не, совсем не то. Честно… Много лука, причем свежего – ешь, чувствуется горечь. И второе – обычный майонез, а не соус. Мне не нравится», – рассказал дончанин о вкусе бургера после того, как попробовал его.
Картошка же ему пришлась по вкусу. «Картошка ничего. Обычная», – отметил он.
«ДонМак разочаровал. Ожидал большего», – прокомментировал житель Донецка.
Как сообщалось ранее, с июля по октябрь 2016 года в Донецке на базе имевшихся трех ресторанов быстрого питания McDonald’s открыли местный аналог «ДонМак». Изначально заведение хотели назвать «МакДоном», но узрели возможность неприличных ассоциаций.
Полуфабрикаты в «ДонМак» поступают с ростовской фабрики американского бренда, полиграфию для упаковок печатают в Донецке.
«ДонМак» в Донецке отличает от «МакДональдса» смешение торговых марок. Помимо продукции, похожей на «макдональдскую», здесь присутствуют картофельные чипсы, круассаны, напитки местного производства типа «Колокольчик», молочные десерты донецкой фирмы «Лучиано», куриные стрипсы и крылья наподобие фастфуда KFC и пр. Также в донецкой сети продают пиво.
Цены в «ДонМаке» соответствуют российскому «МакДональдсу» – разница +/- 2-9 руб. При этом уровень зарплат россиян в разы выше доходов жителей нынешнего Донецка. Даже зарплаты сети фастфудов несравнимы: в «ДонМаке» сотрудник, стоящий на кассе, получает 7 500 руб. (3 100 грн) в месяц, в России в «МакДональдсе» в зависимости от региона – 20-35 тыс. руб.
В связи с действием в «ДНР» комендантского часа, «ДонМаки» работают до 21:00, а автораздача – до 22:00.
Ранее сообщалось, что в Донецке в местном «ДонМаке» стоимость на аналоги гамбургера и «Биг мака» идентичны российским, но на 17% и 43% соответственно дороже, чем в украинской сети «МакДональдс».
Теги: Донецк, Донбасс, ресторан, разочарование
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