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Жители Донетчины будут первыми: показания электросчетчиков примет робот Роман
Жители Донецкой области первыми попробуют передавать показания счетчиков электроэнергии роботу с технологией распознавания голоса. Об этом новшестве рассказали в компании «Донецкие энергетические услуги», пишет ДонПресс.
Сообщается, что с 30 августа по 2 сентября с 7:00 до 21:00 можно будет позвонить по телефонам контакт-центра ((067) 652 60 00 и (0629) 52 60 00) и не ожидать соединения с оператором, чтобы передать текущие данные счетчика.
В голосовом меню потребитель должен выбрать пункт «Передать показания». После этого бот по имени Роман попросит назвать свой населенный пункт, личный счет вместе со спецсимволами и показания электросчетчика. Роман распознает сказанное, зафиксирует данные и обеспечит их передачу в систему.
«Это новая для Украины экспериментальная технология, которая первой внедряется для удобства жителей Донбасса», — сказано в сообщении.
В компании предупредили, что передать показания боту можно только с номера, который указан в качестве контактного для этого клиента в базе электропоставщика. В случае отсутствия номера в базе нет, сообщить его можно привычным для абонентов способом — специалисту контакт-центра. А уже в следующий период передачи показаний счетчиков человек сможет воспользоваться услугой робота-помощника.
Сейчас технология проходит тестирование, которое покажет, будут ли в компании использовать ее в дальнейшем.
Теги: Донбасс, робот, показания, счетчик, Донетчина
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