Боевики скептически отрагировали на готовность Украины закончить войну за полгода

31.08.2019 07:46

В группировке «ДНР» скептически отреагировали на слова украинской стороны о завершении процесса урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны в течение полугода. Об этом сегодня заявила «министр иностранных дел» и «полпред» в Контактной группе Наталья Никонорова, пишет ДонПресс

«Полпред» Никонорова в частности сказала, что новая власть в Украине «отметилась своим творческим взглядом на Минские соглашения», поэтому каждая новая инициатива Киева, по ее мнению, отдаляет перспективу политического урегулирования.

Она заявила, что украинская сторона якобы фактически призналась в «непонимании» собственных обязательств, взятых в рамках Минских договоренностей. В частности Никонорова прокомментировала мирные инициативы нового главы МИД Украины Вадима Пристайко, уточнив, что Комплекс мер остается «безальтернативным механизмом», носящим «обязательный характер»:

«Для него не имеет значения, будет ли конфликт урегулирован путем выполнения Минских соглашений, или с помощью иностранной миротворческой миссии».

Также «руководитель дипведомства» напомнила Украине о необходимости имплементировать формулу Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса, о том, что особый статус должен быт закреплен в Конституции. Кроме того Украина должна провести амнистию и прочее. Сделать все это украинское руководство обязано по согласованию с представителями незаконной группировки «ДНР».