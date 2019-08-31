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"Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несет тяжелые потери, отбивая атаки террористов "ЛДНР"
Пресс-служба штаба ООС констатировала, что в результате провокаций российско-оккупационных войск был убит один украинский военнослужащий.
В течение суток, 30 августа, боевики ЛДНР 17 раз нарушили "режим тишины" на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Было зафиксировано, что оккупанты РФ вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины, используя запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, противник атаковал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. К несчастью, в ходе вражеских обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранение. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" террористы совершили 11 обстрелов вблизи Водяного, Лебединского, Марьинки, Новотроицкого, Троицкого и Новомихайловки. Также боевики "ЛНР" 6 раз обстреляли позиции ООС вблизи Новолуганского, Золотого-4, Майорской, Станицы Луганской и Новозвановки.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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