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Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ
В районе населенного пункта Зайцево Донецкой области НВФ запросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 для того, чтобы забрать тела погибших, однако, обстреляли украинские позиции, в результате чего ранения получил один военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает donpress.
В штабе отметили:
«Сегодня, в 13:30. в районе населенного пункта Зайцево, представители незаконных вооруженных формирований запросили у украинской стороны режим „тишина“ до 16:00».
В своем обращении члены НВФ попросили дать возможность забрать тела своих погибших — членов диверсионно-разведывательной группы, которые были убиты бойцами полка «Азов» в районе Светлодарской дуги.
В то же время, украинская сторона подтвердила запрос на режим «тишина» на указанный период времени. При этом противник воспользовался режимом тишины и начал обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время мощного обстрела один украинский военнослужащий был ранен. На данный момент ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья — средней тяжести.
Теги: Донбасс, полк "Азов", потери, ВСУ, обстрелы, Зайцево, Светлодарская дуга, НВФ, ООС
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