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Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
Террористы "ДНР" распространяют нелепые слухи о бое, который на днях случился под Горловкой. Полк "Азов" разгромил ДРГ оккупанта и ликвидировал 4 наемников.
В соцсетях активно обсуждают истерику террористов из-за боя под Горловкой, передает "Диалог.UA".
Террористы самопровозглашенной, непризнанной мировым сообществом, в том числе и Россией, "Донецкой народной республики", которые понесли большие потери после перестрелки на Донбассе ночью под Горловкой, закатили настоящую истерику в соцсетях. В свою очередь, украинские блогеры начали жестко иронизировать над провалом боевиков. Ночной бой под Горловкой закончился для боевиков настоящим разгромом. Бойцы "Азова" заметили группировку "ДНР", которая пыталась проникнуть в тыл ООС, и буквально "размазали" террористов по стенке. По данным Украины, 4 террориста были ликвидированы, 1 попал в плен. При этом в социальных сетях выдвигаются различные версии происходящего.
В частности, проукраинский блогер под ником бывшего главаря "ДНР" Igor Girkin написал, что боевики просто перестреляли один другого. В своем посте он написал: "Не-не-не, нам чужих заслуг не нужно... если у вас понапивались, пострелялись и ушли в "СОЧа", то при чем тут украинские диверсанты? Мы наблюдали и не нарушали перемирие".
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, ДНР, полк "Азов", ВСУ, Гиркин, диверсанты, ООС
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