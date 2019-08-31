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Архив - Донецкая область

Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП

31.08.2019 13:28
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Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП

В поселке Зайцево на севере неподконтрольной Украине Горловки обстрелом повреждены два дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.

По его словам, в Зайцево с 06:00 до 07:00 зафиксированы попадания по адресам: улица Карбышева, 70 и 74, улица Рыбалко, 117.



Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, ЛЭП, повреждения, Зайцево, администрация
 
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