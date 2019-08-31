Коломойский раскрыл детали ликвидации Захарченко, заявив, что войны на Донбассе "нет"

31.08.2019 12:30

Миллиардер Игорь Коломойский высказал свою версию по ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко и вооруженному конфликту на Донбассе. Украинский олигарх Игорь Коломойский отметил, что на сегодняшний день на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась крайне сложная для понимания ситуация.

Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "Цензор.НЕТ".

По его словам, в ней не могут разобраться не только обычные граждане. Даже мировая общественность не знает, как лучше реагировать на то, что происходит сейчас на Донбассе. К примеру, некоторые западные партнеры Украины уже давно не против ослабить санкции в отношении Российской Федерации. Однако обязательства перед нашей страной не дают им это сделать. Следовательно, ситуация в данном направлении продолжает оставаться шаткой, держа в страхе украинское государство. Непонятные дела творятся и в так называемом правительстве "ДНР" и "ЛНР". "На Донбассе нет войны, а есть конфликт, потому что официально война не объявлена. Наши западные партнеры мечтают хотя бы частично снять российские санкции. И нам приходится каждые полгода дрожать – оставят санкции или нет. Россияне должны уйти и забрать всех преступников с собой", - добавил Коломойский. "Вот Плотницкий – умный человек, все понял и уехал тихонько сам. А Захарченко "бакланил", не уехал, вот его и списали", - резюмировал олигарх.