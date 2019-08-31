На КПВВ Донетчины почти 800 человек получили помощь спасателей

31.08.2019 10:07

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой области за неделю в пункты оказания помощи обратились более 770 человек, в том числе 108 детей. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«Ежедневно линию разграничения пересекают сотни граждан. Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортной, на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи. В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении, пишут Донецкие новости.

Так, в течение недели в пункты оказания помощи обратились 777 человек, среди которых 108 детей и 118 пожилых людей. Всего, с начала функционирования пунктов, была оказана помощь 102 тыс. 212 гражданам. Из них – 7 тыс. 248 детей и 19 тыс. 307 людей пожилого возраста.

«От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи населению привлекается 16 человек личного состава», – добавили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели помогают жителям прифронтовых населенных пунктов восстанавливать разрушенные обстрелами дома, чтобы люди как можно скорее вернулись к привычной жизни. В частности, за неделю были восстановлены 4 дома. С начала проведения работ было восстановлено 304 дома.