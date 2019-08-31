Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома

31.08.2019 13:05

Окраина прифронтовой Горловки снова находится под обстрелом, передает Donbass.live.

Об этом сообщает "мэр" города Иван Приходько.

Сегодня утром, 31 августа, в поселке Зайцево с 6 до 7 часов утра зафиксировано попадание в крышу жилого дома по улице Карбышева, 74.

При мерно в это же время снаряд попал на территорию дома по улице Рыбалко, 177. В результате чего сгорели хозпостройки.

Кроме того, еще одно попадание в крышу произошло на улице Карбышево, 70.

Пострадавших в результате обстрела нет.