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Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома
31.08.2019 13:05
Окраина прифронтовой Горловки снова находится под обстрелом, передает Donbass.live.
Об этом сообщает "мэр" города Иван Приходько.
Сегодня утром, 31 августа, в поселке Зайцево с 6 до 7 часов утра зафиксировано попадание в крышу жилого дома по улице Карбышева, 74.
При мерно в это же время снаряд попал на территорию дома по улице Рыбалко, 177. В результате чего сгорели хозпостройки.
Кроме того, еще одно попадание в крышу произошло на улице Карбышево, 70.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Теги: Донбасс, Горловка, обстрелы, Зайцево
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