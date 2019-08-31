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Архив - Донецкая область

Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт

31.08.2019 14:36
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Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт

На временно оккупированной территории Донецкой области находятся 39 затопленных угольных шахт, в некоторых из них находятся опасные промышленные отходы, сообщает "Урядовий кур’єр".
"Жители горняцких городов и поселков озабочены темпами подъема к поверхности подземных вод на разрушенных и разграбленных угледобывающих предприятиях… Среди них есть особенно опасны, поскольку в подземных выработках хранятся токсичные отходы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание необходимо уделить закрытой шахте "Юный коммунар", где хранится законсервированная, после экспериментального ядерного взрыва, капсула с радиоактивными веществами. Ее годами удерживали в сухом режиме консервации, поскольку с шахты откачивали воду.
В апреле прошлого года оккупационная администрация Енакиево и Донецка, сославшись на нехватку средств, остановила работу насосов и выработки "Юнкома" стали постепенно наполняться подземными водами.
В настоящее время под водой оказались уже 35% подземных выработок и затопления радиоактивной капсулы становится все ближе. Специалисты считают, что это грозит масштабной экологической катастрофой: радиация через подземные воды может попасть в главную водную артерию Донбасса - реку Северский Донец и даже в Азовское море.
Жителей Горловки, Макеевки, Донецка беспокоит еще одна проблема - проседание после подтопления шахтными водами почв (почти 10 сантиметров). Это подтверждают снимки, полученные представителями ОБСЕ в сотрудничестве с Национальным космическим агентством Украины.
"Местные жители рассказывают о воде, которая уже стоит в подвалах, также происходит накопление метана. Проседания почвы пошли трещины в стенах домов, угрожая обвалом. И если это производственные объекты - шахты или заводы с вредным производством, то опасность возрастает в разы", - комментирует ситуацию эксперт ОБСЕ по экологическим вопросам Дмитрий Аверин.



Теги: Донбасс, Донецкая область, шахта, затопление, ДНР
 
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