Ситуация на КПВВ Украины: больше всего машин на «Марьинке» и «Новотроицком»

31.08.2019 11:32

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме.

Об этом сообщает ГПСУ.

Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06.00 до 20.00.

В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 41,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9951 человек и 1282 транспортных средств;

«Марьинка» — 8890 человек и 1507 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8573 человек и 1607 транспортных средств;

«Гнутово» — 3886 человек и 902 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 460 человек.