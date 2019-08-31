- Ситуация на КПВВ Украины: больше всего машин на «Марьинке» и «Новотроицком»11:32
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами взлетные полосы Донецкого аэропорта10:52
- Мобильные сервисные центры МВД проведут прием для жителей Донетчины: график работы10:29
- На КПВВ Донетчины почти 800 человек получили помощь спасателей10:07
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несет тяжелые потери, отбивая атаки террористов "ЛДНР"09:48
- В Мариуполе маршрутка зацепила подростков на велосипеде09:22
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери08:48
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву08:14
- Боевики скептически отрагировали на готовность Украины закончить войну за полгода 07:46
- Более 3 тысяч нарушений пожарной безопасности: В Мариуполе в школах и детсадах спасатели провели проверки22:33
Ситуация на КПВВ Украины: больше всего машин на «Марьинке» и «Новотроицком»
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме.
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/40;
КПВВ «Марьинка» — 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/50;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06.00 до 20.00.
В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 41,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9951 человек и 1282 транспортных средств;
«Марьинка» — 8890 человек и 1507 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8573 человек и 1607 транспортных средств;
«Гнутово» — 3886 человек и 902 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 460 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Ситуация на пунктах пропуска: На всех КПВВ большие автомобильные очереди
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке
- Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»
- Ситуация на КПВВ Украины: больше всего машин на «Марьинке» и «Новотроицком»11:32
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами взлетные полосы Донецкого аэропорта10:52
- Мобильные сервисные центры МВД проведут прием для жителей Донетчины: график работы10:29
- На КПВВ Донетчины почти 800 человек получили помощь спасателей10:07
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несет тяжелые потери, отбивая атаки террористов "ЛДНР"09:48
- В Мариуполе маршрутка зацепила подростков на велосипеде09:22
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери08:48
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву08:14
- Боевики скептически отрагировали на готовность Украины закончить войну за полгода 07:46
- Более 3 тысяч нарушений пожарной безопасности: В Мариуполе в школах и детсадах спасатели провели проверки22:33
- Ситуация на КПВВ Украины: больше всего машин на «Марьинке» и «Новотроицком»11:32
- Что изменится для украинцев осенью: отмена школьной формы и банкнота в 1000 грн11:09
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами взлетные полосы Донецкого аэропорта10:52
- Мобильные сервисные центры МВД проведут прием для жителей Донетчины: график работы10:29
- На КПВВ Донетчины почти 800 человек получили помощь спасателей10:07
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несет тяжелые потери, отбивая атаки террористов "ЛДНР"09:48
- В Мариуполе маршрутка зацепила подростков на велосипеде09:22
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери08:48
- Синоптик дал прогноз погоды на последний день лета08:42
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в сентябре: «большая прибыль и не только»17:13
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных16:09
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе