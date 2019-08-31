В Донецке открыли памятник убитому Захарченко

31.08.2019 16:48

Главарь «ДНР» погиб при взрыве в Донецке. Памятник убитому экс-главарю ОРДО Александру Захарченко сегодня открыли в неподконтрольном Украине Донецке. Бюст Захарченко установили в парке имени Ленинского комсомола.

Как стало известно, бюст изготовлен по заказу уроженца Донбасса мецената Владимира Некрасова, передает donpress.

Возле памятника установлены две плиты. На одной из них выгравирована «цитата» Захарченко: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо». На второй плите надпись: «Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому Главе ДНР».