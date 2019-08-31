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Архив - Донецкая область

В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко

31.08.2019 15:34
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В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко

Жители неподконтрльного Украине Донецка в соцсетях сообщают, что Донецкий краеведческий музей подготовил «выставку» с личными вещами Аленксандра Захарченко.

Об этом пишут дончане и публикуют фото «экспонатов», передает donpress.

В комментарии к публикации пользователи пишут:

«Дома, машины, магазины тоже будут?»

«А торговая точка с окорочками будет?»

«Забыли еще удочки его поставить, захар часто ловил рыбу на ставке что напротив донбасс арены» .

«Скоро его портреты начнут мироточить».



Теги: Донецк, Донбасс, краеведческий музей, открытие, выставка, Захарченко, соцсети
 
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