В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина

31.08.2019 18:29

Во временно оккупированном Луганске во время пожара в доме на улице Жукова погиб пожилой мужчина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске во время пожара в жилом доме на улице Жукова погиб 70-летний мужчина. О горящей веранде дома сообщил житель соседнего дома. После того, как огонь был потушен, на пожарище было обнаружено сильно поврежденное огнем тело 70-летнего хозяина.

Известно, что мужчина был инвалидом, жил один, иногда его навещали внуки и помогали по хозяйству.