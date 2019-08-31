Главная / Новости / Донецкая область / В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина
Последние новости раздела
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков13:50
- Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП13:28
- Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома13:05
В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина
31.08.2019 18:29
Во временно оккупированном Луганске во время пожара в доме на улице Жукова погиб пожилой мужчина.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Луганске во время пожара в жилом доме на улице Жукова погиб 70-летний мужчина. О горящей веранде дома сообщил житель соседнего дома. После того, как огонь был потушен, на пожарище было обнаружено сильно поврежденное огнем тело 70-летнего хозяина.
Известно, что мужчина был инвалидом, жил один, иногда его навещали внуки и помогали по хозяйству.
Теги: Донбасс, Луганск, дом, мужчина, пожар, инвалид, гибель, повреждения
Читайте также:
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина
- В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
- В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего
- В ОРДО за сутки на пожарах в Горловке и Амвросиевке погибло трое человек
- В Горловке во время пожара погибли два человека
- В Луганске горел дом: пять человек пострадали
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков13:50
- Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП13:28
- Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома13:05
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"