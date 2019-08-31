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Архив - Донецкая область

В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина

31.08.2019 18:29
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В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина

Во временно оккупированном Луганске во время пожара в доме на улице Жукова погиб пожилой мужчина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске во время пожара в жилом доме на улице Жукова погиб 70-летний мужчина. О горящей веранде дома сообщил житель соседнего дома. После того, как огонь был потушен, на пожарище было обнаружено сильно поврежденное огнем тело 70-летнего хозяина.
Известно, что мужчина был инвалидом, жил один, иногда его навещали внуки и помогали по хозяйству.



Теги: Донбасс, Луганск, дом, мужчина, пожар, инвалид, гибель, повреждения
 
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