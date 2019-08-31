В Мариуполе автомобиль сбил пешехода

31.08.2019 22:38

Сегодня, 31 августа, около 13:30 на проспекте Металлургов напротив бывшего хлебозавода сбили пешехода.

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

По предварительной информации автомобиль сбил пожилую женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу.

На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

Подробности уточняются.