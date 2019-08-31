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Архив - Донецкая область

В Мариуполе автомобиль сбил пешехода

31.08.2019 22:38
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В Мариуполе автомобиль сбил пешехода

Сегодня, 31 августа, около 13:30 на проспекте Металлургов напротив бывшего хлебозавода сбили пешехода.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
По предварительной информации автомобиль сбил пожилую женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу.
На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.
Подробности уточняются.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пешеход, ДТП, пешеходный переход, автомобиль
 
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