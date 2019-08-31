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В Мариуполе маршрутка зацепила подростков на велосипеде
31.08.2019 08:32
Вчера 30 августа, около 20.00 на пересечении ул. Казанцева и пр. Мира произошло ДТП.
Как сообщили 0629 очевидцы происшествия, маршрутное такси №112 поворачивало с пр. Мира на ул. Казанцева и зацепило двух подростков (13 и 14 лет), которые переезжали ул. Казанцева по пешеходному переходу на велосипеде. Один мальчик сидел на сиденье, второй - на руле велосипеда.
К счастью, серьезных травм у мальчиков нет. Один из них поцарапал руку и от медицинской помощи отказался.
Обстоятельства аварии выясняются.
Теги: Донбасс, Мариуполь, маршрутка, велосипед, ДТП, подростки
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