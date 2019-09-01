Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам

01.09.2019 18:13

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сопровождении членов НВФ «ДНР» попали под обстрел в поселке Пикузы (ранее Коминтерново) Донецкой области. Об этом сообщают СМИ, подконтрольные НВФ, пишет ДонПресс.

По их данным, инцидент произошел сегодня, 1 сентября, в 12:15 в поселке Пикузы, куда члены Миссии прибыли для фиксации последствий недавних боевых действий в этом районе.

Сообщается, что огонь якобы велся из стрелкового оружия и гранатометов и «был открыт целенаправленно». Представители НВФ «ДНР» утверждают, что «армия Киева продолжает обстрел села с применением минометов калибром 120 мм, СПГ и стрелкового оружия».

В связи с инцидентом члены патруля СММ ОБСЕ были вынуждены прекратить работу и покинуть поселок Пикузы. О пострадавших не сообщается. Комментариев международных наблюдателей по этому поводу пока не было.