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Архив - Донецкая область

Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам

01.09.2019 18:13
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Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сопровождении членов НВФ «ДНР» попали под обстрел в поселке Пикузы (ранее Коминтерново) Донецкой области. Об этом сообщают СМИ, подконтрольные НВФ, пишет ДонПресс.
По их данным, инцидент произошел сегодня, 1 сентября, в 12:15 в поселке Пикузы, куда члены Миссии прибыли для фиксации последствий недавних боевых действий в этом районе.
Сообщается, что огонь якобы велся из стрелкового оружия и гранатометов и «был открыт целенаправленно». Представители НВФ «ДНР» утверждают, что «армия Киева продолжает обстрел села с применением минометов калибром 120 мм, СПГ и стрелкового оружия».
В связи с инцидентом члены патруля СММ ОБСЕ были вынуждены прекратить работу и покинуть поселок Пикузы. О пострадавших не сообщается. Комментариев международных наблюдателей по этому поводу пока не было.



Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, ДНР, Коминтерново
 
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