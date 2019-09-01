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«Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов
Блогер Necro Mancer в Twitter опубликовал фотографии с торжественного открытия памятника ликвидированному главарю террористов «ДНР» Александру Захарченко. В соцсетях бурно отреагировали на событие, передает replyua.net. Отметим, террористы на кладбище «Донецкое море», на месте захоронения Захарченко, установили целый мемориальный комплекс с могильным крестом и памятником главарю «ДНР» в полный рост.
«Шедевр таки поставили, жаль, далековато, я рассчитывал на бульвар Пушкина», - прокомментировал блогер. Стоить также подчеркнуть, что Бюст был изготовлен по заказу российского бизнесмена, выходца из Донбасса Владимира Некрасова. Памятник оценили в 5 миллионов 800 тысяч рублей (2,2 миллиона гривень). Отметим, в сети моментально отреагировали, оставив много разных комментариев.. «Сколько всякой гадости потом придется сносить, когда ВСУ войдут в Донецк», «Недолго простоит, можно было так не разоряться», «Ничего не имею к мертвецу, все долги уже отданы, но чисто с эстетической точки зрения считаю, единственное чего не хватает этому «мемориалу» – это 122-мм снаряда», «Придёт время и 5-10 кг тротила разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»», - пишут люди.
Теги: Донецк, Донбасс, памятник, Захарченко
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