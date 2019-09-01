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"Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке
Вчера в Донецке, в годовщину ликвидации Александра Захарченко, с помпой установили памятник уничтоженному т.н. "главе ДНР".
Опубликованные в сети фото "щекастого" памятника, малого похожего на настоящего Захарченко, вызвали шквал едких комментариев пользователей соцсетей. Они поставили скульптору слабенькую "троечку" за халтурную работу и отметили схожесть главаря боевиков с молодым генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и даже первым космонавтом Юрием Гагариным. Об этом сообщает Сегодня.
Кому-то "маршальский" мундир, "звезда героя" и сразу четыре "георгиевских креста" напомнили времена застойного СССР, т.наз. "совка".
Комментаторы подчеркнули, что Захарченко был уничтожен в результате теракта, организованного ФСБ, в то время как сторонники сепаратистов считают его героем, отдавшим жизнь за "страну", которой нет на карте.
Также напомним, что при ликвидации Захарченко погиб его личный телохранитель Владислав Доценко, а еще 12 человек получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.
Теги: Донецк, Донбасс, памятник, Захарченко
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