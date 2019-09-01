"Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке

01.09.2019 13:28

Вчера в Донецке, в годовщину ликвидации Александра Захарченко, с помпой установили памятник уничтоженному т.н. "главе ДНР".

Опубликованные в сети фото "щекастого" памятника, малого похожего на настоящего Захарченко, вызвали шквал едких комментариев пользователей соцсетей. Они поставили скульптору слабенькую "троечку" за халтурную работу и отметили схожесть главаря боевиков с молодым генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и даже первым космонавтом Юрием Гагариным. Об этом сообщает Сегодня.

Кому-то "маршальский" мундир, "звезда героя" и сразу четыре "георгиевских креста" напомнили времена застойного СССР, т.наз. "совка".

Комментаторы подчеркнули, что Захарченко был уничтожен в результате теракта, организованного ФСБ, в то время как сторонники сепаратистов считают его героем, отдавшим жизнь за "страну", которой нет на карте.

Также напомним, что при ликвидации Захарченко погиб его личный телохранитель Владислав Доценко, а еще 12 человек получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.