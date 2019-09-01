Тяжелые бои гремят по всему фронту: оккупанты выкатили 122-мм артиллерию, ситуация резко ухудшилась

01.09.2019 12:52

На Донбассе серьезное обострение конфликта. За последние сутки, 31 августа, гибридная армия РФ аж 20 раз атаковала бойцов ООС.

Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

В последний день лета оккупанты "сорвались с цепи". За сутки они аж 20 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе запрещенной "Минском" тяжелой артиллерией калибра 122, 120 и 82 мм. Гремели артиллерийские системы, минометы, вооружение БМП и прочее. 11 ударов пришлось на зону ответственности группы ООС "Восток". Под огнем оккупанта оказались Водяное, Павлополь, Лебединское и Новогнатовка. Еще 9 обстрелов досталось ОТГ "Север". Били террористы по Зайцево, Травневому, Луганскому и Новолуганскому, Шумах и Троицкому. В результате одного из вражеских ударов, по данным штаба ООС, ранение средней тяжести получил один украинский военный. Он срочно госпитализирован. Не успокоились вооруженные формирования РФ и после полуночи уже 1 сентября. Крупнокалиберными пулеметами они ударили по Николаевке.