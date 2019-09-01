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В Донецкой области полиции удалось найти более 500 детей-«потеряшек» в течение суток
Более 500 детей, которые пропали в этом году в Донецкой области, полицейским удавалось найти в течение суток. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, пишут Донецкие новости.
«509 из 527 детей полицейские разыскали и вернули домой в первые часы после исчезновения. Сейчас все несовершеннолетние найдены, ни один из них не стал жертвой преступления», – говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что когда исчезает ребенок, разворачивается алгоритм чрезвычайной ситуации и задействуются максимальные силы. Среди первоочередных действий – экстренное оповещение, информирование СМИ, установление круга связей пропавшего ребенка. Полиция сотрудничает с общественными организациями по поиску детей и мобильным оператором, который рассылает приметы ребенка абонентам в районе, где он исчез.
Так, на прошлой неделе за помощью к полиции обратилась 40-летняя женщина и сообщила, что во время отдыха в поселке Щурово ее 16-летняя племянница вместе со своей подругой вечером пошли погулять и не вернулись. Всю ночь она самостоятельно пыталась найти девочек и только потом обратилась в милицию.
Лиманские полицейские были подняты по тревоге. Детей искали везде: на берегу реки, в лесу и на соседних базах отдыха. Нашли их на одной из турбаз. По словам девочек, они не обращали внимания на время и просто «загулялись». Их доставили к родным и провели с ними профилактическую работу.
За быстрое спасение двух девочек, пропавших на турбазе в лесу, сотрудники полиции получили благодарность от жительницы Краматорска.
Теги: Донбасс, Донецкая область, дети, поиск, полиция
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