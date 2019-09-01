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В зоне ООС убит российский боевик «Митяша»
01.09.2019 07:42
Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в соцсети опубликовал фото погибшего на Донбассе члена НВФ Дмитрия Майдаровского по кличке «Митяша».
Сообщается, что «Митяша» был ликвидирован 29 августа, в бою с подразделением полка «Азов», в районе населенного пункта Зайцево.
Майдаровский родился 13 июня 1978 года в Ставрополе. Находился в составе так называемого «3 ОМСБр 1 АК».
По данным на сайте «Миротворец», Дмитрий Майдаровский воевал на Донбассе с осени 2014 года.
Теги: Донбасс, боевик, ООС, погиб
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