«За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО

01.09.2019 22:13

Украинские военнослужащие из полка «Азов» рассказали подробности ранения своего побратима в районе поселка Зайцево под Горловкой (Донецкая область).

На передовой побывал журналист телеканала «1+1», передает donpress.

Как сообщалось ранее, противник запросил «режим тишины» днем 31 августа, для того, чтобы забрать тела своих погибших членов диверсионно-разведовательной группы. Напомним, в ночь на 29 августа ДРГ НВФ «ДНР» в составе 5 человек была замечена в «серой зоне». В результате боя с бойцами полка «Азов» 4 человека были убиты, один тяжело ранен и взят в плен.

Запросив «тишину», противник воспользовался ситуацией и открыл огонь, ранив украинского военнослужащего. Около 11:30 с той стороны был открыт огонь из стрелкового оружия, который на самом деле был отвлекающим маневром. Украинский боец, которому чуть больше 20 лет, был ранен снайпером. «Азовцы» считают, что снайпер стрелял с близкого расстояния.

«Прилетело в блиндаж, ранило руки, посекло лицо и шею… У нас, в нашей роте, первое — это побратимство, второе — помста. Они [члены НВФ] об этом знают. За каждого павшего „азовца“, за каждого раненого враг получает втройне», — сказал командир с позывным «Гатти».

Раненый смог сам наложить турникет, затем медики подразделения доставили его в госпиталь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По словам бойцов, несмотря на договоренности о перемирии, тишины на этом участке фронта не наблюдается, если не считать нескольких дней в конце июля. Кроме стрелкового оружия все чаще применяются минометы крупного калибра.