Гранитное под огнем! Боевики обстреляли поселок под Мариуполем

02.09.2019 21:05

Пророссийские боевики обстреляли поселок Гранитное под Мариуполем из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Штаб ООС.

"Сегодня, 2 сентября, боевики вновь нарушили "режим тишины", применив запрещенные калибры", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК информирует, что незаконные вооруженные формирования РФ вдоль всей линии разграничения били по всей линии разграничения из всех калибров. На Донецком направлении под огнем оказался поселок Гранитное.

Установлено, что огонь боевики вели из артиллерийской системы калибра 122 мм (3 снаряда) и миномета 120-го калибра (7 мин).

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - подчеркнули в штабе ООС.

Характер повреждений уточняется.

Источник: https://www.0629.com.ua