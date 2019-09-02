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«Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»
Блогер из оккупированного Донецка Макс Баринов в своем посте для «Обозревателя» пишет, что боевики самопровозглашенной «ДНР» начали использовать местных жителей в роли «саперов-самоубийц», передает replyua.net.
В том числе, отмечается, что террористы используют методы запугивания людей и вынуждают протаптывать тропу по минному полю в сторону позиций защитников территориальной целостности Украины. «Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения из Донецка, запуганный боевиками, пошел по заминированной местности в сторону позиций ВСУ, чтобы протоптать дорогу для последующего прохождения диверсионных групп «ДНР», – сказано в посте блогера.
Также он отметил, что украинские военнослужащие приняли мужчину, накормили, предоставили первую медицинскую помощь. Позже стало ясно, что это его не первый случай и таких как он, множество в районе всей линии разграничения.
«В процессе осмотра у Ивана Ивановича обнаружили трекинговое устройство, определяющее местоположения движущегося объекта. Подобным образом террористы «ДНР» записывали проход через минные поля, не жалея человеческих жизней. Сейчас они используют мирное население в качестве смертников», – считает Баринов.
Теги: Донецк, Донбасс, сапер, снайпер, ДНР, боевики
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