Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ

02.09.2019 21:52

В ОРДО стремительно падают рейтинги главаря ОРДО Дениса Пушилина, причной тому поднятие тарифов ЖКХ, некачественные продукты из России и многое другое. Об этом на «Обозревателе» сообщает донецкий блогер Дмитрий Черкасов.

По информации блогера, президент России Владимир Путин отправил в «ДНР» три группы спецназа ГРУ из состава третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения — Центрального военного округа. (г.Тольятти). Черкасов пишет:

«Основными и приоритетными задачами этого подразделения являются: выявление, пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, защита и доставка спецгрузов, обеспечение общей безопасности в рамках компетенции. Так вот, этот скромный подарок предназначен для главы „республики“ Д.Пушилина. Из этого можно сделать маленький вывод, что „мать городов русских“ не спешит оставлять в покое украинский Донбасс».

При этом Черкасов уточняет, что «Пушилин сильно переживает за свою «шкуру» и подчеркивает: