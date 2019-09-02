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Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ
В ОРДО стремительно падают рейтинги главаря ОРДО Дениса Пушилина, причной тому поднятие тарифов ЖКХ, некачественные продукты из России и многое другое. Об этом на «Обозревателе» сообщает донецкий блогер Дмитрий Черкасов.
По информации блогера, президент России Владимир Путин отправил в «ДНР» три группы спецназа ГРУ из состава третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения — Центрального военного округа. (г.Тольятти). Черкасов пишет:
«Основными и приоритетными задачами этого подразделения являются: выявление, пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, защита и доставка спецгрузов, обеспечение общей безопасности в рамках компетенции. Так вот, этот скромный подарок предназначен для главы „республики“ Д.Пушилина. Из этого можно сделать маленький вывод, что „мать городов русских“ не спешит оставлять в покое украинский Донбасс».
При этом Черкасов уточняет, что «Пушилин сильно переживает за свою «шкуру» и подчеркивает:
«Жизнь у него реально как-то подвисла и неизвестно спасет его спецназ или нет. Зато можно ожидать появления в Донецке еще одной площади, которую назовут в честь другого „хероя“. Вопрос исключительно времени и того, при каких обстоятельствах все произойдет…».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, защита, ДНР, Пушилин, ОРДО
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