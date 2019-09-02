Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ

02.09.2019 21:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ

В ОРДО стремительно падают рейтинги главаря ОРДО Дениса Пушилина, причной тому поднятие тарифов ЖКХ, некачественные продукты из России и многое другое. Об этом на «Обозревателе» сообщает донецкий блогер Дмитрий Черкасов.

По информации блогера, президент России Владимир Путин отправил в «ДНР» три группы спецназа ГРУ из состава третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения — Центрального военного округа. (г.Тольятти). Черкасов пишет:

«Основными и приоритетными задачами этого подразделения являются: выявление, пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, защита и доставка спецгрузов, обеспечение общей безопасности в рамках компетенции. Так вот, этот скромный подарок предназначен для главы „республики“ Д.Пушилина. Из этого можно сделать маленький вывод, что „мать городов русских“ не спешит оставлять в покое украинский Донбасс».

При этом Черкасов уточняет, что «Пушилин сильно переживает за свою «шкуру» и подчеркивает:

«Жизнь у него реально как-то подвисла и неизвестно спасет его спецназ или нет. Зато можно ожидать появления в Донецке еще одной площади, которую назовут в честь другого „хероя“. Вопрос исключительно времени и того, при каких обстоятельствах все произойдет…».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, защита, ДНР, Пушилин, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх