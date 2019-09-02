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Архив - Донецкая область

В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект

02.09.2019 14:42
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В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект

Сегодня, 2 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) в общеобразовательной школе № 27 был найден неопознанный объект.

Для обеспечения безопасности людей, находившихся в здании, эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Объект был обнаружен на третьем этаже. Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники ГСЧС в Донецкой области и правоохранители.

Присутствующих в здании эвакуировали до приезда спасателей. Детали инцидента выясняются.

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, школа, эвакуация
 
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