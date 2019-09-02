В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект

02.09.2019 14:42

Сегодня, 2 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) в общеобразовательной школе № 27 был найден неопознанный объект.

Для обеспечения безопасности людей, находившихся в здании, эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Объект был обнаружен на третьем этаже. Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники ГСЧС в Донецкой области и правоохранители.

Присутствующих в здании эвакуировали до приезда спасателей. Детали инцидента выясняются.

Источник: https://dnews.dn.ua