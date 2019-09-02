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В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе
29 августа в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №1089 "о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".
Текста документа по состоянию на 1 сентября на сайте украинского парламента нет.
Авторами законопроекта указаны пять внефракционных народных депутатов: трое – из Донецкой области (Вадим Новинский, Сергей Магера, Муса Магомедов) и по одному – из Луганской (Виктория Гриб) и Днепропетровской (Дмитрий Шпенов) областей, пишет Гордон.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Россия официально не признает своего вторжения на территорию Украины, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, законопроект, война, амнистия, Верховная Рада
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