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Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери

03.09.2019 11:08
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Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери

Гибридные войска Российской Федерации убили одного военнослужащего Вооруженных сил Украины, применив запрещенную артиллерию и минометы.

В течение прошлых суток, 2 сентября, вооруженные формирования "Л/ДНР" и наемники РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. В частности, террористы вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Армия РФ атаковала защитников Украины в районе Водяного, вблизи Гранитного, дважды неподалеку Лебединского, вблизи Новомихайловки, Талаковки, возле Новотроицкого, Гнутового и Красногоровки. Кроме того, гибридная армия РФ вела огонь по позициям ВС Украины вблизи Новотошковского, Новозвановки и вблизи Хутора Вольного. К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий ООС, еще один военнослужащий получил ранение.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, наемники, РФ, Минские соглашения, ООС
 
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