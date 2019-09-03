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Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы
Группа наблюдатели СММ ОБСЕ, прибывшая из Мариуполя, 1 сентября 2019 года попала под обстрел в районе временно оккупированного н.п. Пикузы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе:
«1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения. На месте также были трое членов вооруженных мужчин и два человека с камерами.
В 12:20 члены патруля Миссии (трое из которых вышли из автомобилей, а двое находились в салоне) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м к юго-западу. Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля Миссии незамедлительно сели в автомобили и покинули это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуз. Находясь там, в период с 12:40 по 12:46 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ благополучно вернулась на свою базу в Мариуполе».
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, обстрел, ОБСЕ, автомобиль, Пикузы
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