Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы

03.09.2019 12:09

Группа наблюдатели СММ ОБСЕ, прибывшая из Мариуполя, 1 сентября 2019 года попала под обстрел в районе временно оккупированного н.п. Пикузы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе:

«1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения. На месте также были трое членов вооруженных мужчин и два человека с камерами.

В 12:20 члены патруля Миссии (трое из которых вышли из автомобилей, а двое находились в салоне) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м к юго-западу. Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля Миссии незамедлительно сели в автомобили и покинули это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуз. Находясь там, в период с 12:40 по 12:46 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ благополучно вернулась на свою базу в Мариуполе».