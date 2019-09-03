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«Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО
Сегодня утром в пунктах пропуска, подконтрольных «ДНР» собрались довольно большие очереди.
Об этом текущей ситуации очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» в 09:30 собралось 165 автомобилей и до 170 человек пешей очереди:
«9−30 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 165 автомобилей, 42 автобусов и микроавтобусов, до 170 человек пешей очереди»;
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) много льготников, основная очередь около 07:00 была довольно большая:
«7−00 Каргил основная до спуск с моста льгота почти до конца посадки, автобусов 15−20»;
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» большие очереди на нулевом и на Новотрицком, транспорт двигается не спеша:
«11−15 Еленовка из Донецка авто до 2-го туалета»;
«11:05 Еленовка в Волноваху — Двигается, нормально, но на нулевом и новотроицком тоже очереди, везде двигаются, не спеша»
«11:45 Новотроицк в Донецк 25 машин»
» 11:33 Еленовка из Донецка, подъехали в 8−30, еще до паспортного ДНР не доехали»
При этом информации по КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении на данный момент нет.
Теги: Донбасс, Горловка, транспорт, ДНР, КПП, пункты пропуска, соцсети, очереди
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