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Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе
03.09.2019 19:51
Российские наемники на оккупированной части Донбасса понесли тяжелые потери в течение августа.
Офицер украинской армии Анатолий Штефан рассказал о почти 100 раненых и уничтоженных боевиков. Данные он опубликовал на своей странице в социальной сети, передает dialog.
Стало известно, что российские наемники почти каждый день провоцировали подразделения украинской армии: при этом встречным огнем бойцы ВСУ ранили и уничтожили около 100 боевиков. "По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск "лднр" были ликвидированы около 40 оккупантов и около 55 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - отметил он в социальной сети.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети
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