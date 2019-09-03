- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери11:08
Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа
В ОРДЛО из России прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.
Об этом сообщает ГУР МОУ, передает donpress.
В украинской разведке отметили:
«На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля».
Как отмечают в разведке, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения. Сейчас в ОРДЛО активизирована диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, снайпер, спецназ, ГУР, ОРДЛО, ДРГ, ООС
- В ОРДЛО прибыли российские снайперы для выполнения «особых задач»
- ОРДЛО готовят к наступлению
- Члены СММ ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО российский комплекс радиоразведки «Торн»
- Оккупанты Донбасса готовят удар?
- В ОРДЛО погиб замкомандира из РФ: появились детали
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Черкасской области на кладбище убили женщину. ВИДЕО18:52
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона18:29
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Лукашенко прокомментировал продолжение военного конфликта в Донбассе17:52
- Допрос Порошенко в ГБР: экс-президента ждут у входа. ВИДЕО17:30
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- Названа марка электросамоката премьер-министра Украины17:00
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие16:31
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги