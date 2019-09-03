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Архив - Донецкая область

Стало известно, где на Донбассе запретили клеить рекламу на столбах

03.09.2019 09:41
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Стало известно, где на Донбассе запретили клеить рекламу на столбах

В Донецкой области в городе Новогродовка местным жителям запретили размещать рекламные объявления на опорах наружного освещения и электроснабжения (столбах). Причина - это мешает дорожному движению и искажает архитектуру города, передает Донбасс Комментарии.
Как отмечается, реклама на столбах визуально засоряет улицы, площади и автобусные остановки.
"Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на граждан-нарушителей в размере 1700 гривен", - говорится в сообщении.
Так, повесить объявление на столбе относительно того, что срочно требуются рабочие, или продается дом (квартира), в этом городе станет не просто. Нарушители должны быть готовы к тому, что их могут поймать "на горячем" и законно потребовать выплачивать штраф.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Новогродовка, реклама, столб
 
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