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Стало известно, где на Донбассе запретили клеить рекламу на столбах
В Донецкой области в городе Новогродовка местным жителям запретили размещать рекламные объявления на опорах наружного освещения и электроснабжения (столбах). Причина - это мешает дорожному движению и искажает архитектуру города, передает Донбасс Комментарии.
Как отмечается, реклама на столбах визуально засоряет улицы, площади и автобусные остановки.
"Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на граждан-нарушителей в размере 1700 гривен", - говорится в сообщении.
Так, повесить объявление на столбе относительно того, что срочно требуются рабочие, или продается дом (квартира), в этом городе станет не просто. Нарушители должны быть готовы к тому, что их могут поймать "на горячем" и законно потребовать выплачивать штраф.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Новогродовка, реклама, столб
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