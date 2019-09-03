Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

03.09.2019 17:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 2 сентября 2019 года, в Кировском районе временно оккупированного Донецка напротив «Блеск Авто» произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. По свидетельствам дончан, один из автомобилей на «козырных» российских номерах, а рядом с автомобилями находились боевики «ДНР».
По предварительной информации обошлось серьезно пострадавших нет.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Опять зелёные и какие-то козырные российские номера #Донецк #дтп #роа».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, авария, номерной знак, ДТП, автомобиль, ДНР, боевики, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх