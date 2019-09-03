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В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»
03.09.2019 17:08
Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня, 2 сентября 2019 года, в Кировском районе временно оккупированного Донецка напротив «Блеск Авто» произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. По свидетельствам дончан, один из автомобилей на «козырных» российских номерах, а рядом с автомобилями находились боевики «ДНР».
По предварительной информации обошлось серьезно пострадавших нет.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Опять зелёные и какие-то козырные российские номера #Донецк #дтп #роа».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, авария, номерной знак, ДТП, автомобиль, ДНР, боевики, соцсети
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