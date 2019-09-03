В ОРДО отправили под «домашний арест» «командира НВФ» «Корсу»

03.09.2019 08:27

Украинский журналист Никита Синицын на своей странице в соцсети со ссылкой на источники сообщил о задержании известного «командира» горловских подразделений НВФ Ольгы Качуры, более известной, как «Корса», пишет ДонПресс.

В своей публикации Синицын пишет:

«В некоторых пабликах Горловки еще с конца августа обсуждают новости об аресте и отправке на подвал «командира реактивного артиллерийского дивизиона 3-й ОМСБр 1-го армейского корпуса» Ольги Качуры-Корсы и никто не знает за что.

По моим данным у нее не все так плохо, ее всего-навсего отправили под домашний арест. В принципе она все равно давно уже ничего не решает, но героиней ДНР осталась быть, так что нет ничего удивительного в том что никто не знает за что ее взяли, уж слишком неудобно».

О ее задержаниях сообщают и некоторые ресурсы в соцсети, однако, причин никто пока не называет.