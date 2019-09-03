Заставили возвращаться: На КПП в «ДНР» запрещают провозить корм для животных

03.09.2019 09:25

На КПП «ДНР» в неподконтрольной украинским властям Еленовке людям, пересекающим линию разграничения, не разрешают перевозить корм для животных. При этом от корма в Еленовке люди избавиться не могут – его запрещено выбрасывать, можно только вернуться на подконтрольную территорию, где выбросить запрещенный продукт. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишут Донецкие новости.

«Родители-пенсионеры везли через Еленовку корм для кота (6 кг), так как здесь он намного дороже. Днровцы не пропустили их с кормом, сказали, что у них постановление не пропускать корм для животных, в нем может быть чума (хотя корм производства Чехии). Заставили отца, пожилого человека, возвращаться на территорию Украины, чтоб его там выкинуть. В Еленовке выкидывать нельзя (вы что, там же чума, мы все умрем). Это просто маразм. Говорят, покупайте у нас, чего вы везете», – рассказывает автор поста.

Большинство людей в комментариях возмущены:

Алексей: «Чума – это те, что стоят на блокпостах и не пропускают корм для животных»;

Владимир: «Всю суть все поняли еще в 2014-м»;

Игорь: «Как мне не один раз повторяли на блокпосту ДНР: "Твои права закончились в 2014 году"»;

Дарья: «Это да...»;

Анатолий: «Из Египта везите, там точно чумы нет. Чтоб посты не пересекать, на самолете из Египта в Ростов, а там на автобусе».

Есть и те, кто считает, что корм, действительно, может нести угрозу, а незаконные вооруженные формирования на КПП в Еленовке делают все верно. Другие с этим спорят:

Кирилл: «Все правильно сделали! И заметь, это Украина поставили блокпосты»;

Олег: «Ну, допустим Украина поставила блокпосты со своей стороны. А с этой тоже она поставила? И это она говорит пограничникам ДНР кошачий корм не пропускать? И это она, по ходу, говорит им, чтобы вели себя как убл**ки – очереди на десятки часов собирали и мозги людям выносили? Ну да, все сходится, Украина, конечно, в этом виновата»;

Владимир: «Поставили блокпосты, чтобы чума не распространялась дальше. Санитарный кордон».

Также люди обсуждают целесообразность доставки корма для животных в «ДНР», отмечая, что на подконтрольной территории он и дешевле, и качественнее:

Валерия: «А сколько стоит корм для кота там и тут?»;

Кирилл: «Рублей на 20 (8 грн по местному курсу на 3.09.2019 – ред.) дороже тут»;

Игорь: «Дело не в цене, дело в качестве»;

Эля: «Лично наш корм на 200-250 руб./кг (76-95 грн – ред.) дороже, который нам подходит, а тот, который нам нужен, его и вовсе тут нет, причем не в нескольких магазинах, а во всей ДНР! Так что не нужно тут писать того, чего не знаете»;

Андрей: «Продукция РФ – г**но».