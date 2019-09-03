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Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко
03.09.2019 13:32
31 августа в итальянском городе Турин появилась фреска, изображающая бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, который был убит в августе 2018 года. Об этом сообщает запрещенный в Украине пропагандистский российский ресурс РИА Новости со ссылкой на слова итальянского лоббиста Кремля Маурицо Мароне, передает from-ua.
Фото размещено на сайте боевиков.
Марроне заявил, что изображение "стало инициативой трех молодых итальянских художников".
Теги: Донбасс, Турин, фреска, Захарченко
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