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Архив - Донецкая область

Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко

03.09.2019 13:32
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Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко

31 августа в итальянском городе Турин появилась фреска, изображающая бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, который был убит в августе 2018 года. Об этом сообщает запрещенный в Украине пропагандистский российский ресурс РИА Новости со ссылкой на слова итальянского лоббиста Кремля Маурицо Мароне, передает from-ua.
Фото размещено на сайте боевиков.
Марроне заявил, что изображение "стало инициативой трех молодых итальянских художников".



Теги: Донбасс, Турин, фреска, Захарченко
 
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