«Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома

04.09.2019 12:18

Жители неподконтрольного Украине Донецка сегодня в 09:05 вздрогнули от мощного взрыва, раздавшегося предположительно в стороне донецкого аэропорта.

Об этом сообщают дончане в соцсети, передает donpress.

Так, по словам пользователей, звук взрыва был мощным и раскатистым и был отчетливо слышно даже в районе цирка. Жители города ощутили взрывную волну:

«09.05 Донецк Шахтерская площадь Только что что-то мощно и раскатисто, звук отдаленный, но волна ощутимо по окнам, СЗ»

«Донецк 09.05 Что-то шарахнуло сильно, дом аж подскочил На цирке, тоже услышали- дом вздрогнул»

«Шо это было? Бабах на весь город… здание ходуном… кот в шоке…»

«Да хорошо бахнуло. Пески, аэропорт?»

«Что-то сильно в стороне АП долбануло…».

На данный момент о причинах взрыва не сообщается.