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«Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО

04.09.2019 16:40
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«Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО

Житель неподконтрольной Украине Горловки, известный под именем Михаил Светлов, на своем Ютуб-канале опубликовал видео состояния дорог на участке между жилмассивом «Строителей» и автодромом.

По его словам, именно этот участок стал «проклятым» для местных водителей, которые пытаются объехать по обочине жуткие выбоины отчего обочина уже уничтожена, передает donpress:

«Местные жители наставили камней, ж/б конструкций и просто бревен, чтобы защитить хотя бы свои заборы от наездов. Бетонные конструкции даже белят к праздникам! Автомобили выполняют невероятные замысловатые фигуры с максимальной амплитудой (от забора слева до забора справа). На видео некоторые фрагменты ускорены мной. А в реальности скорость движения на этом участке такая, что голуби вальяжной походкой гуляют поперек проезжей части. Неравнодушные люди время от времени закладывают самые глубокие „кратеры“ старыми кирпичами и даже шлакоблоками (помещаются)! Но такого ремонта хватает ненадолго и не очень-то спасает ситуацию. Наверное, без фуникулера здесь не обойтись!».



Теги: Донбасс, Горловка, видео, ремонт, водитель, фуникулер, дороги, автомобиль
 
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