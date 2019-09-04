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Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания
Бывший "председатель Центральной избирательной комиссии ДНР" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям, передает Donbass.live.
Об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий.
"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.
Против кого Лягин дает показания Комарницкий не уточнил. В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием экс-"главы ЦИК ДНР" не предлагалась.
Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против Лягина, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.
Суд перенес заседание на 15:00 1 ноября.
Лягин находится под мерой пресечения в виде содержания под стражей.
Его обвиняют в терроризме и, в частности, как отметил прокурор Комарницкий, в захвате помещений завода "Изоляция" (Донецк) и превращения их пыточные и тюремные камеры для пленных.
Теги: Донбасс, показания, ЦИК, ДНР, глава
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