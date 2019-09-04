На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены

04.09.2019 07:52

За минувшие сутки, 3 сентября, пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Четверо военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, два раза боевики ударили из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Павлополя. Вблизи Новогнатовки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Водяного – из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новотроицкого оккупанты ударили из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Гнутово стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды враг ударил из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского велся огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела четыре военнослужащего из состава Объединенных сил получили ранения", - рассказали в ООС.