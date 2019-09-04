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«Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
Главари ОРДО изменили правила приема на службу в «армию ДНР» и теперь туда не принимаются лица без местных «паспортов». Кроме того, в случае получния на передовой ранения, члены НВФ будут лечить за свой счет.
Об этом на OBOZREVATEL сообщил донецкий блогер Макс Баринов, передает donpress.
Дончанин уточнил, что по информации источников, если член НВФ подорвется на мине или растяжке во время боевых действий, то за лечение и реабилитацию будет платить сам:
«Вот это я понимаю отношение к своим „защитникам“! Интересно, скольких людей спишут по этим новым приказам? И понимают ли сами „защитники“, что они — жертвы правления главарей „республики“? Что оно им прикажет, то они и сделают. Ребята, пора бы вам уже сматывать свои удочки и бежать куда глаза глядят».
Кроме того, Баринов опубликовал переписку между членами НВФ «ДНР», в которой они жалуются на плохую медицинскую помощь, устранение неугодных и советуют всем «бежать».
Теги: Донбасс, ранение, лечение, реабилитация, армия, паспорт, медицина, ДНР, НВФ
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