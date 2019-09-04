Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе

04.09.2019 21:28

Украинские военнослужащие 93-й бригады "Холодный яр" провели масштабные учения, во время которых прошли боевые стрельбы из различных видов оружия.

Об этом сообщает Апостроф.

Участие в тренировках военных приняли инструкторы из 239 общевойскового полигона, которые недавно прошли обучение с британскими военными инструкторами и уже применяют новые методики.

"Поэтому в этот раз упражнением была работа парами в передвижении. По легенде патруль замечает врага и разворачивается для атаки. Воины передвигались двойками попеременно прикрывая друг друга. Главной задачей было погасить и уничтожить противника", - сообщают в бригаде.

По данным пресс-службы, бойцы справились с поставленными задачами.