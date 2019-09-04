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Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе
04.09.2019 21:28
Украинские военнослужащие 93-й бригады "Холодный яр" провели масштабные учения, во время которых прошли боевые стрельбы из различных видов оружия.
Об этом сообщает Апостроф.
Участие в тренировках военных приняли инструкторы из 239 общевойскового полигона, которые недавно прошли обучение с британскими военными инструкторами и уже применяют новые методики.
"Поэтому в этот раз упражнением была работа парами в передвижении. По легенде патруль замечает врага и разворачивается для атаки. Воины передвигались двойками попеременно прикрывая друг друга. Главной задачей было погасить и уничтожить противника", - сообщают в бригаде.
По данным пресс-службы, бойцы справились с поставленными задачами.
Теги: Донбасс, оружие, учения, ВСУ
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