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Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России
Появилась информация о том, что в "ДНР" направили несколько групп спецназа из Российской Федерации.
Так, Россия решила отправить в "ДНР" три группы спецназа ГРУ из состава специального назначения воинской части 33473 города Тольятти. Информацию передает "Диалог.UA".
Как сообщает донецкий блогер Дмитрий Черкасов, силовики прибыли охранять главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Отмечается, что основные задачи спецназа – пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, а также защита и доставка спецгрузов. По мнению блогера, Пушилин "сильно переживает за свою шкуру".
В результате повышения тарифов на коммунальные платежи с 1 сентября жителям оккупированной территории нужно затянуть пояса. Кроме того, они едят некачественные продукты из России. Рейтинги Пушилина стремительно падают, из-за чего главарь "ДНР" опасается за свою жизнь.
Теги: Россия, Донбасс, продукты, охрана , спецназ, силовики, ГРУ, ДНР, Пушилин
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